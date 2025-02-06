أكثر من 50 تظاهرة اقتصادية مبرمجة بقصر المعارض بالعاصمة خلال 2025

ومن بين أهم التظاهرات التي سيجري تنظيمها في هذه السنة، سيتم تنظيم تظاهرة “رمضان في القصر” من 4 إلى 24 مارس، حيث تشكل فرصة للمنتجين للترويج لسلعهم والتقرب من المستهلك بعرض سلع متنوعة، من مواد غذائية واجهزة كهرومنزلية وملابس وغيرها.

وستقام أيضا طبعات جديدة لعدد من المعارض التي باتت تعرف اهتماما متزايدا، كالصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية “باتيماتك” الذي سينظم من 4 إلى 8 ماي.

وسيعود معرض الجزائر الدولي في طبعته ال56 في الفترة من 23 إلى 28 جوان, يليه معرض التجارة البينية الإفريقية في طبعته الرابعة التي ينظمها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر.

وستعرف الفترة ما بين 12 و15 أكتوبر من نفس السنة إقامة الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات “ريفاد”. فيما ستجري ابتداء من 23 من الشهر نفسه وإلى غاية الفاتح نوفمبر فعاليات الطبعة ال28 من صالون الجزائر الدولي للكتاب.

أما شهر ديسمبر فسيعرف تنظيم معرض الإنتاج الجزائري في الفترة ما بين 18 و27 منه.