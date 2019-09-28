أكثر من 50 حالة لوباء “السحايا” في مدارس الوادي

أخبار الجزائر
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أكثر من 50 حالة لوباء “السحايا” في مدارس الوادي
بقلم عبد العالي رحومة

يعرف وباء “السحايا” البكتيري المعدي، انتشار واسعا، داخل المؤسسات التربوية، عبر مختلف بلديات الوادي.

وفاق عدد الحالات المسجلة، وسط التلاميذ، داخل المدارس، 50 حالة.

وحسب المعلومات المتوفرة،فإنه تم فتح جناح جديد للتكفل بالحالات،كما تم محاولة محاصرة المرض في المؤسسات التربوية التي ثبت وجود الحالة.

وهذا بتحويل الحالات لجناح الامراض المعدية وتقديم الأدوية،  لعائلات الأطفال المرضى.

ويتم تقديم وصفات طبية إلزامية للتلاميذ من اجل شراء الدواء ” ريفاميسين”.

وتشهد الولاية، حالة استنفار غير مسبوقة، بسبب انتشار هذا المرض.


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