أكثر من 500 ألف مكالمة هاتفية لمصالح الأمن خلال الثلاثي الأول من سنة 2020

سجلت قاعات ومراكز العمليات للمصالح النشطة للمديرية العامة للأمن الوطني، 503032 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر #”1548” ورقم شرطة النجدة “17”، الرقم “104” وكذا المحولات الهاتفية، ذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 2020.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن هذه المكالمات الهاتفية، سجلت غالبيتها خلال الأسبوع الأخير من شهر فيفري وأسابيع شهر مارس، وهي المرحلة التي عرفت بداية الحجر الصحي الوقائي.

وشملت المكالمات على 47154 طلب تدخل ونجدة، 40985 طلب تقديم مساعدة، 38363 مكالمة للتبليغ عن حوادث المرور و23820 مكالمة للتبليغ عن الجرائم.

من جهة أخرى، ساهمت ثقافة التبليغ والسلوك الحضاري لدى المواطنين عبر الإتصال على الأرقام الخضراء للأمن الوطني، في إنجاح المعادلة والتعاون الأمني المشترك، للتصدي للجريمة بشتى أشكالها، وكذا المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدابير الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن قيادة الأمن الوطني تحرص على دعم قاعات العمليات للأمن الوطني، بكامل الإمكانات المادية والبشرية الضرورية، لتبقى مجندة على مدار 24 ساعة للاستجابة لنداءات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم في كل الظروف والأوقات.