أكثر من 500 نقطة بيع فوضوية للأضاحي بالعاصمة

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أنه تم إحصاء أكثر من 500 نقطة بيع فوضوية للمواشي بالعاصمة.

وقال زبدي أنه وسط تلك الفوضى لا يمكن للزبون طلب وصل شراء الأضحية، داعيا لإنشاء نقاط بيع واسعة خاضعة لشروط.

كما دعا المتحدث الزبون إلى طلب وصل البيع، لضمان تتبع الموال، وتفادي تعفن لحوم الأضاحي، مثلما حدث العام الماضي.

ومن جهته، كشف عبد الحليم يوسفي ممثل المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عن تخصيص 1092 نقطة بيع مرخصة على المستوى الوطني.

وقال يوسفي أن العيد هذه السنة يتزامن مع موجة الحر، ما يتطلب أن تكون عملية حفظ اللحوم خاضعة لشروط.

وشدد المتحدث على وجود مداومات بيطرية أيام العيد على مستوى المذابح يمكن الرجوع إليها لفحص الأضاحي في حالة الشك والارتياب.

كما تحدث يوسفي عن تجنيد قرابة ألفي بيطري من القطاع العام و9 آلاف بيطري من الخواص تحسبا للعيد. إيمان عياش