أكثر من 530 فلاحا إستفاد من تسوية العقار الفلاحي بورقلة 

إستفاد بولاية ورقلة، ما لا يقل عن 533 فلاحا من إجراءات تسوية العقار الفلاحي بالمنطقة.

وذلك منذ انطلاق العملية وإلى غاية نهاية السنة الفارطة حسبما صرح به مسؤولي غرفة الفلاحة بالولاية.لوكالة الأنباء الجزائرية.

ومست هذه العملية التي تتضمن إعادة تفعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي بالولايات الصحراوية عدة مناطق على غرار عين موسى وأم الرانب والطيباتي.

قصد إزالة أبرز العراقيل والصعوبات التي تعيق الفلاحين في الميدان لاسيما الحصول على الملكية العقارية للأراضي الفلاحية.

حيث تسمح للمستفيدين بالحصول مباشرة على عقود الملكية بالإضافة إلى بطاقة الفلاح التي من شأنها أن تمكنهم من الإستفادة من امتيازات متعددة.

على غرار الإعانات والقروض وغيرها من المزايا التي توفرها الدولة.

هذا إلى جانب مرافقة النشاط الفلاحي بورقلة الذي عرف ديناميكية حقيقية في السنوات الأخيرة وذلك بفضل توفر بعض العوامل ومن بينها التشجيع والمرافقة التقنية التي حظي بها الفلاحين الذين رفعوا بدورهم التحدي.

بهدف تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي للولاية وكسب رهان الإكتفاء الذاتي وتدعيم السوق الوطنية .