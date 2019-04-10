أكثر من 55 ألف معوز يستفيدون من إعانة  رمضان بالمدية

سيستفيد أكثر من 55 ألف معوز، بولاية المدية، من إعانة رمضان، حسب ما كشفه ديوان الوالي.

وفي الاجتماع التحضيري، الخاص بشهر رمضان، تم الاتفاق على تخصيص اعتماد مالي بـأكثر من 43 مليون دينار.

كما تم ضبط قائمة أولية بـ 55 الف معوز، وسيتم صب المبلغ المخصص للإعانة مباشرة عبر الحساب البريدي لكل شخص.

وقد أخذت كل الترتيبات على مستوى البلديات، وبالتنسيق مع أمناء الخزينة البلديات .

وفيما يخص تنظيم المطاعم الرمضانية، ألح والي الولاية على تسهيل الإجراءات للمبادرين.

مع ضبط العملية، بدءا من تحديد طالبي فتح المطاعم، وضمان الرقابة القبلية والبعدية للمطعم .

وبالنسبة لتنظيم أسواق التضامن، ستخصص فضاءات تجارية بكل البلديات، تضمن وصول السلع والخضر والفواكه مباشرة من المنتجين الى المستهلك.

كما سيتم توفير الماء والمواد الغذائية بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، خاصة الحليب والخبز، ومختلف الخضروات واللحوم .

ودعا الوالي الى رفع مستوى التنسيق بين مصالح سونلغاز والبلديات، لتفادي أي انقطاعات، والتدخل بالسرعة القصوى في حالة أي انقطاع .

كما أمر بتكثيف رقابة صلاحية المواد الغذائية، حيث شكلت عدة فرق مشتركة بين مصالح التجارة والفلاحة، لمراقبة المحلات التجارية والقصابات والمذابح، حفاظا على المواطن من الأمراض التي تسجل في مثل هذه الفترات .

وتم تحضير برنامج ثقافي ورياضي للسهرات الرمضانية، حيث تم ضبط برنامج ثري، يتضمن عدة مسابقات رياضية وثقافية وقعدات للفن الراقي والانشاد الديني طيلة ليالي الشهر الفضيل.