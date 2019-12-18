أكثر من 57 بالمائة من المبادلات التجارية الجزائرية تمت مع أوروبا خلال 2019

كشفت المديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، أن أزيد من 57 بالمائة من المبادلات التجارية الجزائرية تمت مع القارة الأوروبية بـ2019.

وأفادت إحصائيات الجمارك، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن حجم المبادلات التي سجلت خلال التسعة اشهر الأولى من سنة 2019، قدرت بـ 57.33 بالمائة.

وبلغت قيمة التبادل مع الدول الأوروبية 34.19 مليار دولار، مقابل 38.13 مليار دولار سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بإنخفاض بنسبة 10.33 بالمائة.

لتتصدر البلدان الأوروبية قائمة أهم شركاء الجزائر، بنسبة 62.54 بالمائة من الصادرات الجزائرية و52.96 بالمائة من وارداتها.