منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود، كثيرا ما اشتكى الجزائريون المقيمون في أوروبا، وخاصة في فرنسا، من ارتفاع تكلفة تذاكر الطيران. ولكن بالمقارنة مع أولئك الذين يقيمون في كندا، فقد يعتبرون أنفسهم محظوظين.

في حين أن هناك طلبًا كبيرًا، لم تتم إضافة وجهة مونتريال إلى برنامج الرحلات التجارية الدولية للخطوط الجوية الجزائرية. المرخصة من قبل السلطات العامة كجزء من إعادة فتح الحدود.

توقفات وأسعار باهظة

تم بحر هذا الأسبوع عرض آخر تحديث لجدول الرحلات، الذي أعلنت عنه إدارة النقل. وهما وجهتين جديدتين لندن ودبي، ولكن ليس مونتريال.

ومع ذلك، فإن الجزائر ليست مدرجة في القائمة الحمراء لكندا. ومن الممكن أن يكون هناك رحلات جوية مع هذا البلد. كان من شأن افتتاح خط مونتريال – الجزائر أن يمكّن الخطوط الجوية الجزائرية. من استعادة العملاء الذين يتجهون حاليًا بشكل أساسي إلى الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا. للوصول إلى الجزائر عبر باريس شارل ديغول أو فرانكفورت.

بالإضافة إلى فرانكفورت وباريس، يمر الجزائريون في كندا أيضًا عبر نقاط عبور أخرى. حيث يضطرون في بعض الأحيان إلى التوقف مرتين عندما تكون الرحلات إلى باريس وفرانكفورت ممتلئة. التوقفات التي تطيل مدة الرحلة وتفجر الأسعار.

أكثر من 5700 يورو لرحلة من مونتريال إلى الجزائر

نشر مستخدم على فيسبوك، أمس السبت، الاحتمالات المتاحة للجزائريين من مونتريال للعودة إلى الجزائر. بدلاً من ذلك، تمر الرحلات الطويلة عبر بروكسل ثم باريس أو فرانكفورت لتصل أخيرًا إلى الجزائر العاصمة.

وتتراوح أسعار هذه الرحلات الطويلة من 3000 إلى 7000 دولار كندي، أو بين 2090 و 4900 أورو.

على موقع Air France الإلكتروني، عليك أن تدفع 3006 أورو لتذكرة ذهاب فقط بين مونتريال والجزائر. مع توقف في باريس شارل ديغول. حيث تصل الأسعار إلى أكثر من 8300 دولار كندي (5780 أورو) لرحلة ذهابًا وإيابًا بين مونتريال والجزائر.