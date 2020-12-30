أكثر من 6 ملايين مشاهدة يوميا لقناة “النهار”

“النهار” تحافظ على تصدرها المشهد الإعلامي الجزائري بأعلى نسب مشاهدة أسبوعية ويومي

حصدت قناة “النهار“، مجددا، أعلى نسب المشاهدة في اليوم بالجزائر، من بين كل القنوات الجزائرية وحتى الأجنبية، حسب آخر سبر آراء أجراه المعهد المتخصص “أم. أم.أر”.

وحسب نتائج الدراسة التي أعدّها معهد “أم.أم.أر”، فقد وصل عدد المشاهدات الأسبوعية التي حققتها قناة “النهار”، إلى 10 ملايين و 236 ألف في المتوسط الأسبوعي و 6 ملايين و111 ألف في المتوسط اليومي.

وحسب نفس الدراسة التي رصدت الفترة بين 10 ديسمبر و16 من نفس الشهر، فإن قناة “النهار” لا تزال تتصدر قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر، حيث يشاهدها 6110640 مشاهد في اليوم، وتأتي بعدها قناة “الشروق تي في” بمعدل يومي قدره 3975360.

وبهذه النتائج والأرقام الجديدة، تكون قناة “النهار” قد أكدت، للمرة الألف، بأنها لا تزال تشكّل الرقم واحد في المشهد السمعي البصري بالجزائر، بامتياز، وذلك من خلال البرامج النوعية والخدمات الإخبارية التي تقدّمها يوميا لمشاهديها، والتي تصل من خلالها إلى العائلة الجزائرية وعموم الجمهور.

ومما ساهم في انتشار صيت “النهار” وتغلغلها وسط المجتمع الجزائري، هو تمكنها من نقل تفاصيل ما يجري في أبعد نقطة من الجزائر، أو ما يعرف بـ”مناطق الظل”، وتغطيتها لمعاناة وحياة المواطنين هناك، وهذا بشهادة سكان تلك المناطق أنفسهم.