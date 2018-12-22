أكثر من 60 ألف قنطار من مادة تبغ المضغ والنشوق مهددة بالفساد ..والسبب

يوجد أكثر من 60 ألف قنطار من مادة تبغ المضغ والنشوق مكدسة، بخمس ولايات من شرق البلاد منها أم البواقي، باتنة، بسكرة، واد سوف وسطيف.

وذلك بسبب مشكلة عدم تسويق المحصول المكدس.

الأمر الذي دفع بالمنتجين مناشدة الشركة الوطنية للتيغ بالتدخل لإيجاد حل دائم لمحاصيلهم السنوية.

حيث أن محاصيلهم السنوية تساهم في تغطية الطلب الوطني بنسبة مئة بالمئة .

وعلى النقيض من ذلك، لا تزال ابواب التعاونية الفلاحية للخدمات المختصة بالمحاصيل الصناعية الكائن مقرها بمنطقة الفورشي ببلدية عين مليلة مغلقة.

وذلك في ظل تداعيات المحصول المكدس منذ شهور بمخازن التبغ المجفف.

والذي يقدر على مستوى منطقة سوق نعمان بأكثر من 20 ألف قنطار من تبغ المضغ والنشوق المستعمل في تصنيع مادة الشمة بنوعيها.

حيث تعتبر المنطقة رائدة في انتاج هذا النوع من المحاصيل الصناعية بيد عاملة تفوق 1000 فلاح .