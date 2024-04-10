أكثر من 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 60 ألف مصل، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك. رغم ما تقوم به قوات الإحتلال الصهيوني من تضييق على المصلين.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. شهدت تدفقا كبيرا للمواطنين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى لحضور صلاة عيد الفطر. غير أن قوات الاحتلال منعت الآلاف منهم من الوصول إلى الأقصى.

وفي بيانها بالمناسبة، أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إلى أنّ عددا من المواطنين ممن أبعدتهم سلطات الإحتلال قسرا عن الأقصى. أدوا صلاة العيد في الشوارع المحيطة بالمسجد.

كما اشارت إلى أن إجراءات الاحتلال المتعنتة تتسبب في انخفاض أعداد المصلين بالمسجد الأقصى .جرّاء منع مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة. وإقامة عشرات الحواجز في مختلف حاراتها. وعلى مداخلها، ومداخل أبواب المسجد المبارك.