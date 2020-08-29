أكثر من 60 لاعب تحصلوا على قروض مالية في الإتحاد!

تفاجأت الإدارة الحالية لفريق إتحاد العاصمة من التسيير العشوائي للإدارة السابقة خلال عهدة الرئيس السابق ربوح حداد خاصة من الجانب المادي.

وكشفت لجنة التدقيق المالي لفريق سوسطارة عن حصول أكثر من 60 لاعب في الفترة الممتدة بين 2010 و2020 على قروض من فريق سوسطارة.

وتعتبر هذه القروض كمنحة تسلمها إدارة الإتحاد للاعبين هروبا من قانون “تسقيف الأجور” التي حددتها الإتحادية الجزائرية لكرة القدم على أن تمنح الأموال المتبقية في عقد اللاعبين على شكل منح إضافية وقروض.

وبادرت الإدارة الجديدة لفريق سوسطارة بفتح تحقيق بخصوص الثغرات المالية التي ميزت التسيير العشوائي للإدارة السابقة.