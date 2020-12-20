“أكثر من 60 ٪ من الأساتذة الجامعيين موظفين بالكونطرا”!

قال إنه من الضروري تنظيم مسابقة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه، “كناس”:

بعض الأساتذة غير مؤهّلين للتدريس عن بعد

كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، بأن أكثر من 60 من المئة من الأساتذة الموجودين في الجامعات، يعملون عن طريق التعاقد، داعيا إلى إدماجهم من خلال الإعلان عن مسابقة.

وأضاف منسّق “الكناس” بأن العديد من المؤسسات الجامعية تعاني من نقص في الأساتذة، أين يصل عدد المناصب الشاغرة إلى 20 ألف منصب، وهذا إذا عملنا بالمعايير الدولية المستعملة في التدريس بالجامعات والاهتمام بالطلبة.

وأضاف المجلس بأن الوزارة مطالبة بتوظيف 50 ألف أستاذ على الأقل لمحاولة الوصول إلى المعايير الدولية، التي تنص على أن لكل 15 طالبا أستاذ.

وبالأرقام، فإن الأساتذة الذين يؤطّرون الجامعات يقدر عددهم بأكثر من 70 ألف أستاذ لتأطير قرابة مليوني طالب، وهذا ما لا يناسب المعايير الدولية.

وأكد مجلس “كناس” بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتحت ألفين و 800 منصب فقط في ظرف سنتين، وهذا ما ساهم في كثرة المناصب الشاغرة، داعيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الضغط على الوظيف العمومي قصد رفع عدد المناصب المالية، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن المناصب الشاغرة تمّ إحصاؤها حسب 50 طالبا، في الوقت الذي تنص المناشير على أن الطلبة الذين يتم تدريسهم في القاعة الواحدة، لا يجب أن يتعدى 15 طالبا، وفي حالة حساب عدد المناصب الشاغرة حسب هذا العدد من الطلبة، فإن عدد المناصب الشاغرة يصل إلى 100 ألف منصب.

من جهة أخرى، تحدث “كناس” عن الأساتذة المتعاقدين الذين تلجأ مختلف الجامعات إلى الاعتماد عليهم، وهذا قصد تقليص عدد المناصب، أين كشف بأنهم يمثّلون 60 من المئة من الأساتذة المرسّمين، وذهب إلى أبعد من هذا، أين كشف بأن بعض الجامعات تجبر الطلبة الذين يدرسون الدكتوراه “أل أم دي”، على تدريس الطلبة، وهذا لتفادي المناصب الشاغرة وإنقاذ الموسم الجامعي من السنة البيضاء.

من جهة أخرى، كشف مجلس “كناس” بأنه من الضروري تكوين الأساتذة ليكونوا مؤهلين في تقديم الدروس عن بعد، خاصة بعد الإجراء الذي عمدت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه السنة، والمتمثل في الدراسة عن بعد للطلبة، بسبب تفشي وباء “كورونا”.