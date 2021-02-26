أكثر من 600 ألف طالب مترشحون لمسابقة “الدكتوراه” 

الوزارة تحدّد الفترة بين 27 فيفري و10 أفريل لتنظيمها

قبول 64 ٪ من الطعون المودعة عبر المنصة الرقمية “بروغرس”

رفض 8 من المئة من المترشحين للمسابقة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تاريخ انطلاق مسابقة “الدكتوراه” عبر الجامعة، حيث تمّ تحديد الفترة الممتدة من 27 فيفري إلى 10 أفريل القادم لإجراء المسابقة التي سيترشح لها 642 ألف و31 مترشحا.

وحسب الوزارة، فإن عدد الطعون التي تمت معالجتها عبر المنصة الرقمية “بروغرس” وصل إلى 50689 طعن، وتم قبول 32819 منهم، أي ما يعادل 64 ٪ من العدد الإجمالي للطعون المودعة.

وأكدت الوزارة بأنه تم ضبط العدد النهائي للمترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة بـ 642031 مترشح “عدد الرغبات المعبر عنها”، أي ما يعادل نسبة 92 ٪.

وشددت الوزارة على ضرورة تقيد كل المؤسسات الجامعية بإجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”.

للتذكير، فقد تم إعداد التدابير على أساس “البروتوكول” الصحي لتسيير السنة الجامعية 2020 / 2021 في ظل جائحة “كورونا”، ويرتكز هذا “البروتوكول” الصحي على ضرورة تهيئة القاعات المخصصة لإجراء المسابقة وتنظيم عملية الإلتحاق بالأماكن المخصصة لإجراء المسابقة.

بالإضافة إلى تهوية القاعات المخصصة لإجراء المسابقات بصفة مستمرة، كما يجب ألا تتعدى نسبة شغل القاعات والمدرجات 30 من المئة.

كما شددت الوزارة على التنظيف والتعقيم الدوري لأماكن اجراء المسابقات، ومضاعفة وتعزيز نقاط غسل الأيدي.

أما بالنسبة للإحترازات الصحية، فأكدت الوزارة على وجوب توفير المحلول المعقم الكحولي في جميع أماكن إجراء المسابقة، بالإضافة إلى إلزامية ارتداء القناع الواقي، وضرورة قياس درجة حرارة المترشحين واحترام مسافة التباعد الجسدي.

ومن مسؤولية الأسرة الجامعية احترام التدابير الصحية الوقائية، تنظيم عملية الإلتحاق بالأماكن المخصصة لإجراء المسابقة، وكذا تنظيم عملية التجوال داخل الحرم الجامعي، مع منع التجمعات أو دخول كل شخص أجنبي إلى الأماكن المخصصة للمسابقات.