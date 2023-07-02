أكثر من 600 حاج يستفيدون من القرض الحسن بدون فائدة

كشف القرض الشعبي الجزائري، عن إستفادة 611 حاج من القرض الحسن “حاجي”، وهو قرض بدون فائدة في إطار نشاط الصيرفة الاسلامية.

وحسب بيان لهذا البنك العمومي، اليوم الأحد، يهدف هذا القرض، إلى تعزيز القدرات المالية للحجاج وتسهيل اجراءات تسديد تكاليف الحج.

وقدر المبلغ الإجمالي لهذا القرض دون فوائدي الممنوح خلال الفترة الممتدة من الـ 30 أفريل 2023 إلى غاية الـ 11 جوان 2023، بما يقارب 180 مليون دج.

وعبر القرض الشعبي الجزائري في هذا الإطار عن اعتزازه بان “مهمة مرافقة الحجاج الميامين في تحقيق أسمى أهداف الحياة. واستكمال ركن من أركان ديننا الحنيف قد تمت بنجاح”.

مؤكدا أن هذا الإنجاز “يشهد على التزام القرض الشعبي الجزائري بتقديم حلول تتماشى مع احتياجات ومتطلبات الزبائن والمواطنين”.