أكثر من 600 هكتار خسائر الحرائق خلال 24 ساعة

سجلت الحماية المدنية، خسائر قدرت بأكثر من 600 هكتار من الغطاء الغابي في عدد من ولايات الوطن، بسبب الحرائق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الحماية المدنية، إلى أن ولاية بجاية سجلت لوحدها إتلاف ازيد من 300 هكتار من جراء الحرائق التي شبت في نقاط متعددة من اقليم الولاية.

وافاضت الحماية أنه تم تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية من اعوان حماية الغابات والحماية المدنية والبلدية وسكان المنطقة).

بالإضافة إلى تدخل ثلاث رتل متنقلة (اثنان من بجاية وواحدة من برج بوعريرج)، ومروحيتين من أجل اخماد ألسنة النار قبل أن تصل إلى منازل السكان.