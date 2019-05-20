أكثر من 62 ألف شرطي لتأمين «الباك».. «البيام» و«السانكيام»

يتم توزيعهم عبر قرابة 12 ألف مركز إجراء

تشكيلات أمنية متنقلة وراجلة تزامنا مع أوقات بداية الامتحانات

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 62 ألفا و714 شرطي عبر التراب الوطني لتأمين مراكز امتحانات نهاية السنة لكل من شهادة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، فإن الشرطة ستعمل على تأمين 11 ألفا و937 مركز إجراء امتحانات شهادات نهاية السنة الدراسية في الأطوار التعليمية الثلاثة «ابتدائي-متوسط-بكالوريا لسنة 2019».

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه سيتم تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة، خاصة بالمحيط الخارجي لمراكز الامتحانات.

ضمان مواكبة وتأمين عمليات نقل وتوزيع مواضيع الامتحان عبر كافة المراكز وكذا عمليات إرجاع طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع.

كما تم لهذا الغرض وضع تشكيلات أمنية متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة، تزامنا مع أوقات بداية الامتحانات التي تشهد إقبالا كبيرا للممتحنين وعائلاتهم.

تتكفل بتسهيل وضمان الإنسيابية المرورية على طول الطرق الرئيسية والمسارات المؤدية إلى المدارس ومراكز الامتحانات والتصدي لظاهرة الوقوف والتوقف العشوائي للمركبات أمام مراكز الامتحان.

وفي نفس السياق، سيتم استغلال مختلف الوسائل التقنية الحديثة التي من شأنها تقديم الدعم اللازم للتشكيلات الأمنية المسخرة لتأمين هذا الحدث.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الرقم الأخضر 48-15 ورقم النجدة 17 إلى جانب الدعائم الاتصالية الرقمية للأمن الوطني للتواصل والتبليغ، تبقى دائما في خدمة المواطن.