 أكثر من 630 ألف تلميذ يجتاز اليوم امتحان “البيام”

يمتحن أزيد من 630 ألف مترشح، اليوم، في شهادة التعليم المتوسط عبر 2490 مركز إجراء، على مستوى التراب الوطني.

ويمنع كل مترشح متأخر عن توقيت الامتحان بنصف ساعة من الدخول لقاعة الإجراء.

ويجتاز المترشحون «البيام»، في أول يوم من الامتحان، كلا من اللغة العربية، علوم فيزيائية وتكنولوجيا.

فيما خصصت الفترة المسائية لاجتياز امتحاني التربية الإسلامية والتربية المدنية.

وفي اليوم الثاني من الامتحان، سيتم صباحا اجتياز كل من مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.

وستخصص الفترة المسائية، ابتداءً من الثانية والنصف ظهرا، وعلى مدار ساعة ونصف، لاجتياز امتحان التاريخ والجغرافيا.

أما في اليوم الثالث والأخير، سيجتاز المترشحون اللغة الفرنسية، علوم الطبيعة والحياة، وفي الفترة المسائية اللغة الأمازيغية.

وحددت الوزارة، توقيت فتح أبواب مراكز إجراء الامتحانات،من الساعة 7سا و30 د،حيث يكون دخول كل المترشحين على الساعة الثامنة تماما.

وكل متأخر يحق له الدخول للمركز إلى غاية الثامنة والنصف، أين يتم تسجيل اسمه في سجل المتأخرين.

وبعد المدة المذكورة يمنع دخول أي مترشح مخافة من نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمنع خروج المترشحين من قاعات الامتحان،إلا بعد مرور نصف مدة الوقت المحدد لكل مادة،وسيتم اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة للفترة المسائية.

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لضمان السير الحسن للامتحانات، من خلال تزويد وزارة الدفاع الوطني،فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بأجهزة التشويش.

لمحاربة الغش،خلال الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الجارية،ومنع أية محاولات،لتسريب الأسئلة إلكترونيا،ووضع الهواتف النقالة،وكل وسيلة اتصال،بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.

إضافة إلى الحفاظ على النصف ساعة الإضافية للمترشحين وتوفير النقل للمترشحين القاطنين في المناطق النائية على مستوى كل ولاية.

وطالبت الوزارة بالتنسيق مع مديريات التربية الموزعين، الأساتذة المكلفين بحراسة الامتحانات بضرورة الحضور إلى مراكز الإجراء بداية من 7 والنصف.

وحسب تعليمة وزارة التربية،فإنه يجب إعلام رئيس المركز في حالة غياب الحارس في الامتحان خلال 48 ساعة قبل موعد الامتحان.

من خلال تقديم شهادة مرضية موقعة منه طبيب محلف أو أي وثيقة رسمية تثبت سبب الغياب.

وهذا من أجل الانتقال إلى القائمة الاحتياطية للأساتذة الحراس التي سيزود بها كل مركز امتحان.

فيما قررت الوزرة توجيه عقوبات صارمة للأساتذة الذين لا يحضرون لحراسة الامتحانات.