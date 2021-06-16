أكثر من 641 ألف تلميذ يجتازون 3 مواد في إمتحانات “البيام” لليوم الثاني على التوالي

يجتاز، اليوم، أكثر من 641 ألف مترشح عبر الوطن، إمتحانات شهادة التعليم المتوسط لليوم الثاني على التوالي في ظروف صحية استثنائية، بسبب تفشي وباء كورونا. ووسط إجراءات أمنية وصحية مشددة قصد حماية التلاميذ ومؤطّري الامتحان من العدوى.

وسيمتحن التلاميذ في اليوم الثاني على 3 مواد ففي الفترة الصباحية سيجتازون مادة الرياضيات من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة والنصف. بالإضافة إلى مادة اللغة الإنجليزية من الساعة الـ11 إلى 12.30 سا. أما في الفترة المسائية فسيمتحن التلاميذ في مادة التاريخ والجغرافيا من الثانية والنصف إلى الرابعة مساء.

للإشارة فقد إمتحن التلاميذ أمس في أربع مواد وهي مادتي اللغة العربية والفيزياء في الفترة الصباحية. والتربية الإسلامية والتربية المدنية في المساء. من جانبها، سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني، 11 ألف شرطي عبر كامل التراب الوطني. لمرافقة التلاميذ الممتحنين، وتأمين مختلف المراكز المعنية بالإمتحانات والأماكن المحيطة بها. إضافة إلى ضمان المرافقة الأمنية لعملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات بالتنسيق مع المصالح المختصة لقطاع التربية الوطنية.