أكثر من 65 بالمائة من الناجحين تحصلوا على إحدى الرغبات الثلاث الأولى

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن تلبية إحدى الرغبات الثلاث الأولى لـ 65,46 بالمائة. من مجموع 330.618 ناجحا في البكالوريا قاموا بالتسجيلات الأولية التي تمت عبر البوابة الإلكترونية.

وقال الوزير لدى إشرافه على لقاء خصص للإعلان عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد والإعلان الرسمي عن فتح بوابة الاطلاع عن النتائج. أن المرحلة الأولى من التسجيلات الأولية أسفرت عن تلبية إحدى الرغبات الثلاث لـ 65.46 بالمائة من المسجلين. مضيفا أن إختيار التخصصات الجامعية يخضع لـ”4 معايير محددة مسبقا. وهي الرغبات المعبر عنها شعبة البكالوريا والنتائج المحصل عليها. وقدرات الاستقبال بالمؤسسات الجامعية والدوائر الجغرافية”.

كما أشار الوزير إلى أن عدد الناجحين المتفوقين الذين حصلوا على معدلات مرتفعة إرتفع. مضيفا أن عملية توجيه الحاصلين على تقدير “قريب من الجيد إلى ممتاز” عرفت بعض الصعوبات. لكون رغبات هذه الفئة تصب معظمها في التخصصات التي تضمنها المدارس الوطنية العليا. والعلوم الطبية والمدارس العليا للأساتذة التي توفر مقاعد محدودة”.

وأضاف الوزير أن 14764 ناجح من بين 330.618 لم يقوموا بعملية التسجيل. أي بنسبة 4.27 بالمائة. ووصل عدد الذين لم يتحصلوا على أية رغبة من رغباتهم العشر حوالي 9714. مع منحهم إمكانية إعادة إدخال رغبات جديدة خلال المرحلة الثانية من التسجيلات.

كما تمتد المرحلة الثانية من التسجيلات من 4 إلى 11 أوت الجاري. حيث ستخصص لإجراء المقابلات وإعادة التوجيه للذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم العشرة في المرحلة الأولى. أما المترشحين الذين لم يتم قبولهم بعد أداء مقابلات الانتقاء والذين يوجهون إلى اختيارهم الموالي. فستكون خلال الفترة من 4 إلى 6 أوت على أن تتم المعالجة من 6 إلى 11 أوت. كما سيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية للتوجيه يوم 11 من نفس الشهر. وستخصص المرحلة الثالثة للتسجيلات النهائية عبر الخط خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر القادم.