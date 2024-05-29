أكثر من 6500 مليار دج لتمويل المشاريع المهيكلة خلال ثلاث سنوات

أكد المدير العام للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية حاج محمد سبع. أن ميزانيات الإستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دينار.

و أوضح سبع على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الجهود الاستثمارية للدولة كانت متواصلة خلال الثلاث السنوات الاخيرة حيث بلغت حوالي 6500 مليار دج. منها 1900 مليار دج في سنة 2021 و 1900 مليار دج في سنة 2022 و 2700 مليار دج في سنة 2023. مضيفا أن ميزانية 2024 تتوقع أذونات التزامات الانفاق الإستثماري بقيمة 2800 مليار دج.

كما أشار المدير العام للخزينة، إلى أن هذه الجهود الاستثمارية هي جزء لا يتجزأ من مخطط عمل الحكومة. تهدف الى تنشيط النمو الاقتصادي وترقية التشغيل وتشجيع الصادرات وتحسين رفاهية المواطنين.

و في معرض تطرقه لاهم المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة اشار سبع الى مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر بـ 700 مليار دج. و مشروع إستغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج. بالإضافة كذلك إلى محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر بـ 206 مليار دج.

كما يتعلق الأمر بمشروع التجهيزات و توسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج و توسيع و مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج. بالإضافة كذلك إلى مشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج. كما أنه وخلال نهاية أفريل 2024 بلغ رصيد القروض الإستثمارية للبنوك 10 آلاف مليار دج.

كما أشار سبع من جانب آخر إلى تحضيرات مكثفة على مستوى البنوك لتحسين شروط منح القروض الإستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين. مشيرا إلى الهدف الذي حددته الوزارة المتمثل برفع إعتمادات القروض الاستثمارية. إلى أكثر من 12 ألف مليار خلال الثلاث سنوات المقبلة.

اما بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية. فقد أشار إلى أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة تلك المؤسسات حتى تتمكن من وضع مخططات تطوير تمكنها من الانتعاش و البروز.