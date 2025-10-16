أكثر من 70 ألف مستخدم لنظام الدفع “دي زاد موب باي”

قال أبو بكر بلول، رئيس قسم التجمع النقدي الآلي، أن نظام الدفع عبر الهاتف النقال “دي زاد موب باي” (DZ Mob Pay) الذي يعتبر حلا يعتمد على رمز الاستجابة السريعة لتسهيل عمليات الشراء والتحويلات المالية، يعرف إقبالا متزايدا. حيث بلغ عدد مستخدميه زهاء 70.000 مستخدم و 10.000 تاجر منذ اطلاقه مطلع سنة 2025.

وأشار بلول على هامش معرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية “إكسل إكسبو”، أنه تم تسجيل حوالي 8 آلاف معاملة حتى اليوم فيما يخص الدفع بين الأفراد و التجار. مضيفا أن هناك سبعة حلول بنكية للدفع تم نشرها بالفعل ضمن هذا النظام. وتخص خمس بنوك عمومية وبنكين خاصين. مشيرا إلى أن بنكين جديدين سينضمان إلى منصة ما بين البنوك “قبل نهاية السنة الجارية”. كما أن انضمام بريد الجزائر قريبا إلى هذه الالية من الدفع سيشكل دافعا لزيادة عدد المستخدمين. مما سيساهم في تعزيز استعمال وسائل الدفع الالكتروني.

وأوضح بلول، أن بريد الجزائر يعمل حاليا على تطوير و اعتماد حله الخاص بالدفع الإلكتروني. حيث تم تقديم ملف للتجمع النقدي الآلي وسيتم إدراجه ضمن نظام الدفع “دي زاد موب باي” فور استكمال المراحل التقنية”.

وذكر في هذا الخصوص بان تطبيق “بريدي موب” الذي يعمل حاليا في نمط ما بين البنوك (أي بين زبائن وتجار تابعين لبريد الجزائر)، يسجل زهاء خمس ملايين معاملة/في الشهر، وهو ما يشكل نسبة تطور معتبرة عند ربطه بشبكة ما بين البنوك “DZ Mob Pay”.

وتعتبر آلية الدفع “DZ Mob Pay” التي تم إطلاقها مطلع سنة 2025، كحل وطني للدفع عبر الهاتف النقال من تطوير التجمع النقدي الآلي. و تهدف إلى تسهيل الولوج إلى خدمات الدفع الإلكتروني وتعميم استعماله عبر وسائل بسيطة وآمنة ومتماشية مع احتياجات المستخدمين. كما يمكن للمستخدمين دفع مشترياتهم لدى التجار عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (code QR). والقيام بتحويل الأموال بصفة آنية بين الأفراد أو نحو المهنيين، وكذلك تنفيذ عمليات التحويل عبر الهاتف النقال.