أكثر من 70 فرقة لمراقبة المحلات خلال شهر رمضان بتيبازة

سخّرت مصالح مديرية التجارة لولاية تيبازة أكثر من 50 فرقة مختصة في مراقبة الجودة وقمع الغش ومختلف الأنشطة التجارية خلال رمضان.

في حين تم تكليف أكثر من 26 فرقة أخرى مختصة بمصلحة النوعية وهذا من أجل مراقبة الأغذية الواسعة الإنتشار والإستهلاك.

أين ستعكف هذه الفرق على مراقبة الأسواق بالتنسيق مع المفتشيات الأخرى، نظرا للحركية والإقبال الكبير عليها.

وتتمثل المهام المنوطة بالفرق، في مراقبة المواد الغذائية الأساسية وخاصة المواد السريعة التلف كاللحوم والمشروبات ومنتجات الحليب.

كما تم إستحداث فرق للمراقبة منصبة على مستوى الحواجز الخاصة بالمصالح الأمنية كالأمن والدرك الوطنيين.

وستتم عمليات المراقبة على ثلاث مراحل، أولا مراقبة وفرة المنتجات الواسعة الإستهلاك، ثم حركية السلع من سوق الجملة إلى سوق التجزئة.

وأخيرا المراقبة الروتينية لتجار التجزئة في الأسواق مع ملاحظة تجاوزات الغش والإلتزام بشروط الحفظ والنظافة خلال رمضان.

وقد تم رصد فرق بيطرية تسهر على مراقبة تسويق مختلف النشاطات ذات الأصل الحيواني كاللحوم والبيوض، إضافة إلى فرقة لمراقبة المعاملات التجارية على مستوى سوق الخضر والفواكه بالحطاطبة.