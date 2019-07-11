أكثر من 70 مجمعا مدرسيا و16 متوسطة بالعاصمة تحضيرا للدخول المدرسي المقبل

ترأس عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر إجتماع المجلس الولائي، الذي خصص جدول أعماله تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2019/2020.

حيث ستستلم ولاية الجزائر العديد من المشاريع الخاصة بإنجاز المؤسسات التربوية والمرافق التابعة لها، على غرار:

70 مجمعا مدرسيا، 16 متوسطة، 07 ثانويات، 34 قسما توسيعيا، وكذا 17 مطعما مدرسيا.

كما أن العديد من المنشآت المدرسية تشهد عملية إصلاحات واسعة تمسّ جل المرافق كالإنارة، دورات المياه، والطلاء.

حيث شدد الوالي على ضرورة الإلتزام بإستكمال كافة المشاريع في آجالها المحددة.

والمتابعة الدقيقة لبرنامج الإصلاحات التي تعرفها المؤسسات التربوية.

بالإضافة إلى السهر على ربط المؤسسات التربوية المستلمة حديثا بشبكات المياه، الكهرباء والغاز مع تهيئة المداخل المؤدية إليها.

ناهيك عن تهيئة كل المطاعم وتعيين مورديها بهدف ضمان جاهزيتها مع أول أيام الدخول المدرسي.