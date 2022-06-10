أكثر من 700 ألف تلميذ يجتازون امتحانات “الباك”

يجتاز، بعد غد الأحد، أكثر من 700 ألف تلميذ، امتحان شهادة “البكالوريا” للموسم الدراسي 2021/ 2022 عبر 2500 مركز موزع عبر التراب الوطني، وسط إجراءات ردعية، خاصة فيما يتعلق بعقوبات الغش ونشر المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل عدد المترشحين الأحرار إلى 13 ألفا.

ثلاثة امتحانات في مواد اللغة العربية، القانون والشريعة الإسلامية خلال أول يوم

ويجتاز التلاميذ مادة اللغة العربية في جميع الشعب في الفترة الصباحية، والشريعة الإسلامية في الفترة المسائية، إضافة الى مادة القانون بالنسبة لشعبة “التسيير والاقتصاد”.

وكان وزير التربية الوطنية قد أكد على إلزام مؤطري الامتحانات المدرسية الوطنية بتنفيذ ما ورد في المناشير التنظيمية و”البروتوكول” الوقائي الصحي الخاص بمراكز الإجراء، داعيا الجميع إلى التحلي بالحيطة والحذر لاجتياز الامتحانات المدرسية الوطنية في أحسن الظروف.

وقد تم اعتماد “البروتوكول” الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية في مراكز إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية، السنة الماضية، بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس “كورونا”.

وعلاوة على الإجراءات الصحية، شدّد “البروتوكول” على تكليف مؤطّرين من الجنسين بتفتيش المترشحين بواسطة كاشف المعادن، إضافة إلى التفتيش اليدوي وسحب كل الوسائل وأجهزة الاتصال الإلكترونية.

وبالنسبة لمواضيع الامتحان كان وزير التربية قد طمأن بأنها ستكون في متناول التلاميذ وخالية من التعقيدات. كما أن المواضيع ستكون “ضمن ما تناوله التلاميذ حضوريا في المؤسسة التعليمية خلال الفصول الدراسية الثلاثة”.

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أعلن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، عن إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين، للمترشحين الأحرار لإمتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2022.

وحسب بيان للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، سيتم إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين بداية من الثلاثاء 01 فيفري 2022، وإلى غاية الثلاثاء 15 فيفري 2022.

هذا وسيتم فتح الموقعين المعنيين، قصد تمكين المترشحين من مراجعة معلوماتهم والتأكد من صحتها. خاصة ما تعلق بالإسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد.

وفي حالة إكتشافهم وجود خطأ ما، فإنه يطلب من المترشحين وجوبا إبلاغ مديرية التربية كتابيا بالتصحيحات الضرورية.

ودعا الديوان، المترشحين المنتمين إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ضرورة إبلاغ المركز الجهوي لذات المؤسسة. وذلك قبل يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 كآخر أجل. مشيرا إلى أن المعنيين يتحملون مسؤولية كاملة عن أي خطأ لم يعلنوا عنه في آجاله المحددة.

كما أعلن الديوان، أن إختبار التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار، سيجري في الفترة الممتدة من يوم الأحد 8 ماي إلى غاية الخميس 19 ماي 2022.

ودعا الديوان، المترشحين الأحرار بما فيهم المترشحين المنتمون إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. إلى سحب إستدعاءاتهم الخاصة بإختبار مادة التربية البدنية والرياضية من موقعي الديوان ابتداء من يوم الأحد 22 أفريل 2022.

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