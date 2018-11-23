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أكثر من 7000 جزائرية تعرضت للعنف خلال 8 أشهر

المجتمع
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أكثر من 7000 جزائرية تعرضت للعنف خلال 8 أشهر
بقلم النهار أونلاين

يخوض العنف ضد المرآة الجزائرية حيزا كبيرا في المجتمع، وحسب أرقام المديرية العامة للأمن الوطني فإن أكثر من 7000 امرآة جزائرية تعرضت للعنف خلال 8 أشهر من العام الجاري .


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