أكثر من 7000 جزائرية تعرضت للعنف خلال 8 أشهر
يخوض العنف ضد المرآة الجزائرية حيزا كبيرا في المجتمع، وحسب أرقام المديرية العامة للأمن الوطني فإن أكثر من 7000 امرآة جزائرية تعرضت للعنف خلال 8 أشهر من العام الجاري .
-
اكتنف غموض حول اختفاء شباب جزائريين حراقة، منذ 15 يوما من انطلاقهم عبر قوارب الموت نحو المجهول.
الحراقة وهم 13 شخصا، هدفهم الوصول إلى الضفة الأخرى،…
-
أعلن السفير الإيطالي بالجزائر"باسكالي فيريرا" اليوم الخميس أنه تم انتشال جثتي لحراڨة جزائريين كما تم إنقاذ 3 من أصل عشرة.
وأضاف السفير في تصريح للنهار أن…
-
حذر أئمة المساجد من ظاهرة المخدرات الإلكترونية، التي يتم تعاطيها من طرف الشباب بعد أن عرفت تفاعلا كبيرا من قبل رواد التواصل الإجتماعي.
فقد أكد رئيس…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
تطوير
التعليقات (0)