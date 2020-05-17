أكثر من 7000 حالة.. توزيع إصابات كورونا على الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبعد الحصيلة الجديدة للإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة يرتفع اجمالي عدد الممصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 7019 حالة مؤكدة، موزعة عبر 48 ولاية.
كما ارتفع عدد الوفيات إلى 548 وفاة، وهذا بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وتماثل 89 شخصا مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع اجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى3507.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 1002
الجزائر: 800
وهران: 450
سطيف: 392
عين الدفلى: 345
قسنطينة: 324
تيبازة: 272
تلمسان: 223
بجاية: 219
برج بوعريريج: 212
المدية: 172
ورقلة: 167
أم البواقي: 150
تيارت: 138
عنابة: 134
تيزي وزو: 131
الجلفة: 115
مـعـسـكـر: 106
بشار: 102
بسكرة: 97
باتنة: 94
غرداية: 91
سكيكدة: 90
بومرداس: 85
عين تموشنت: 83
أدرار: 82
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
خنشلة: 70
تيسمسيلت: 67
مستغانم: 62
البويرة: 58
المسيلة: 58
الأغواط: 56
الوادي: 55
جيجل: 52
تبسة: 49
قالمة: 46
نعامة: 42
سوق أهراس: 38
غليزان: 38
ميلة: 34
الطارف: 22
البيض: 21
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 4
تمنراست: 3
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