أكثر من 7000 حالة.. توزيع إصابات كورونا على الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبعد الحصيلة الجديدة للإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة يرتفع اجمالي عدد الممصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 7019 حالة مؤكدة، موزعة عبر 48 ولاية.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 548 وفاة، وهذا بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتماثل 89 شخصا مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع اجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى3507.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1002

الجزائر: 800

وهران: 450

سطيف: 392

عين الدفلى: 345

قسنطينة: 324

تيبازة: 272

تلمسان: 223

بجاية: 219

برج بوعريريج: 212

المدية: 172

ورقلة: 167

أم البواقي: 150

تيارت: 138

عنابة: 134

تيزي وزو: 131

الجلفة: 115

مـعـسـكـر: 106

بشار: 102

بسكرة: 97

باتنة: 94

غرداية: 91

سكيكدة: 90

بومرداس: 85

عين تموشنت: 83

أدرار: 82

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

خنشلة: 70

تيسمسيلت: 67

مستغانم: 62

البويرة: 58

المسيلة: 58

الأغواط: 56

الوادي: 55

جيجل: 52

تبسة: 49

قالمة: 46

نعامة: 42

سوق أهراس: 38

غليزان: 38

ميلة: 34

الطارف: 22

البيض: 21

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 4

تمنراست: 3