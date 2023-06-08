أكثر من 75 متعامل في الصناعة الصيدلانية سيشارك في الصالون الدولي للصيدلة بعنابة

سيشارك أزيد من 75 متعامل في قطاع الصيدلة، في الطبعة الثانية من الصالون الدولي للصيدلة “أل فارما”. التي ستعقد بعنابة بين 21 و24 جوان. من أجل التعريف بالمنتج الوطني واستكشاف فرص التصدير نحو الأسواق الافريقية.

خلال ندوة صحفية نشطها مدير الصالون “أل فارما”، نذير فيلالي، بالجزائر العاصمة، أوضح فيلالي أن 75 عارض سيشاركون في الصالون، منهم 33 مخبر و13 موزع للمواد الصيدلانية، فيما تنشط البقية في مجال الخدمات الصيدلانية المختلفة.

ومن المتوقع أن يستقبل الصالون -حسب المتحدث- على مدار أيامه الأربعة ما بين 4 الاف و6 الاف زائر. من بينهم ألفي صيدلي سيقدمون من مختلف ولايات البلاد لحضور هذا الحدث الموجه لتحفيز الانتاج الوطني. في مجال الصناعات الصيدلانية وتصديره نحو البلدان الافريقية.

كما سيستضيف المعرض سفراء وخبراء أفارقة تمت دعوتهم للاطلاع عن كثب على المنتجات الوطنية وبحث إمكانية تسويقها في مختلف دول القارة.

وأوضح ذات السؤول، أنه ولتدعيم الشباب المقاول اختار المنظمون خمس مؤسسات ناشئة ناشطة في مجال الصيدلة والصناعة الصيدلانية. لمرافقتهن مجانا خلال هذا الصالون.

مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه الشركات على أساس ابتكاراتهن والحلول التي يقترحنها في المجال، إلى تخصيص فضاء للمحاضرات والدورات التكوينية لفائدة الطلبة الصيادلة.

و سيتم تنظيم محاضرات وورشات لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بالبيئة الاقتصادية والصحية للصيدلة في الجزائر. ينشطها خبراء في المجال من أجل الوصول إلى اقتراحات وحلول، من شأنها تطوير الإنتاج الصيدلي المحلي.

يشار إلى أن الصالون ينظم بالشراكة مع المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والفيدرالية الجزائرية للصيادلة والجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين ونادي الطلاب “جاليفارم”.