أكثر من 76 ألف حاج في قرعة 2018

الحكومة تقرر تنظيم قرعتي سنتين في جانفي القادم

ممنوع تكرار الحج في أقل من 7سنوات

لا حج VIP للشخصيات والمسؤولين عن طريق «التشحام»

قررت الحكومة إجراء قرعة الحج هذه السنة لموسمي 2018 و2019 على التوالي، على أن تتم بداية شهر جانفي القادم، مع منح 2000 جواز للحجاج الذين يتجاوز سنهم 70 سنة، كما تقرر منع الحجاج من تكرار أداء مناسك الحج إلا بعد مرور 7 سنوات.

وأقرت حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، مجموعة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تحقيق شعار «حج الكرامة» على أرض الواقع، بالإضافة إلى وضع حد لعدد من الممارسات التي تتكرر في كل موسم، جددت الحكومة ثقتها في اللجنة الدائمة القطاعية المشتركة التي يترأسها وزير الشؤون الدينية.

وكشف مصدر رسمي لـ«النهار»ّ أنه سيتم تنظيم قرعة الحج، بداية جانفي القادم، أين سيتم لأول مرة تنظيم قرعة الحج لموسمين، أي ستضم حجاج 2018 وحجاج 2019 في قرعة واحدة، وهو ما سيضمن تحضيرات استباقية لمواسم الحج بفترة تفوق السنة، وتتمكن من خلالها الجهة المنظمة من وضع كل الترتيبات لتفادي أي انزلاقات أو إخفاقات في خدمة الحجاج، كما أشار ذات المصدر إلى أنه سيتم منع تكرار الحج قبل انقضاء فترة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات على الأقل.

وفيما يخص الحجاج الذين لم تسعفهم القرعة لعدة مرات وتجاوز سنهم الـ70 سنة، فقد تقرر منح 2000 جواز، بشرط فوزهم بالقرعة الخاصة بهم، وهي العملية التي ستنظم بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون الدينية، بالإضافة إلى قيام وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشطب وكالات السفر المقصرة، خلال موسم حج 2017، من قائمة الوكالات المنظمة للحج، مع إشهار هذه الوكالات عبر وسائل الإعلام.

كما أشار ذات المتحدث ألى أنه على المستفيدين من تأشيرات المجاملة الممنوحة من طرف سفارة العربية السعودية، دفع الالتزامات المالية لدى بنك الجزائر، مستقبلا، للظفر بخدمات الديوان الوطني للحج والعمرة.

وفي قرار جد حساس وجريء نظرا لما حدث في مواسم الحج السابقة، فإن الوصاية قررت عدم منح أي معاملة خاصة للشخصيات الجزائرية التي تدفع تكاليف حج عادي، مشددة على أن كل معاملة VIP يجب أن تكون موضوع لجوء للدفع لدى وكالات السفر التي تتوفر على مثل هده الخدمات، وهو القرار الذي جاء بعد التصرفات المتكررة للمسؤولين والشخصيات الجزائرية، الذين يستغلون صفاتهم المهنية للظفر بحج VIP بأموال حج عادي، وهو الأمر الذي فجر الكثير من المشاكل خلال حج 2017.

وأمرت الحكومة وزارة الطاقة بضرورة إلزام مؤسسة «نفطال» ببيع وقود الطائرات للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، بالنسبة للرحلات التي تنقل الحجاج، بأسعار الرحلات الداخلية، في حين يقوم وزير الصحة بتعزيز الرقابة الطبية على المقبلين على الحج، من خلال استبعاد كل شخص لا يستوفي الشروط الصحية.

ومن المقرر إنشاء صندوق الادخار للحج يتم تمويله من طرف الحجاج المقبلين، حيث باستطاعة أي مواطن الادخار فيه حتى يصل النصاب وينجح في القرعة لاستغلال مدّخراته، على شاكلة ما يحدث في ماليزيا وأندونسيا.

ومن المنتظر أن يتنقل وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، في بداية جانفي، إلى المملكة العربية السعودية للتكفل بمسؤولية التفاوض حول عملية إيواء ونقل الحجاج، وغيرها من الخدمات الأخرى لفائدة حجاج 2018، وهو ما سيرخص لهذه الهيئة بمناقشة التزامات متعددة لإيجار العمائر الخاصة بحجاجنا الميامين.

وفيما يخص التمويل، فإن وزارة المالية ستمنح 12 مليار دينار لديوان الحج، من أجل التمويل المسبق للعقود المتعلقة بالخدمات، في حين من المنتظر رفع حصة الجزائر من الحجاج، وذلك بعد التفاوض بين وزارة الشؤون الدينية الجزائرية والسلطات السعودية.