أكثر من 8 مليون مشاهد لقناة “النهار” في وقت الذروة خلال رمضان

تواصل قناة “النهار” صدارتها، واعتلائها لنسب مشاهدة قياسية خلال شهر رمضان الكريم، حسب نتائج سبر الأراء لكل من معهدي “أم أم أر” المتخصص في الدراسات وسبر الأراء.

حيث أظهرت الدراسة، التي أجراها معهد “أم أم أر” خلال سبر أراء على عدد من الجزائريين في مختلف ولايات الوطن، أن العائلة الجزائرية تجتمع لمشاهدة برامج قناة “النهار” في وقت الذروة.

وحسب ذات الدراسة، فإن 50 بالمائة من الجزائريين شاهدوا برامج قناة “النهار” خلال اليومين الخامس و السادس من الشهر الكريم، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء، ليجتمعوا على البرامج الرمضانية التي خصصتها القناة للجمهور الجزائري.

وتجاوز مشاهدي برامج قناة “النهار”، خلال الذروة 8 مليون مشاهد من مجموع 10 مليون مشاهد خلال اليومين الخامس والسادس من الشهر الكريم.

حيث يتابع الجزائريون سلسلة دقيوس ومقيوس والرايس قورصو بالإضافة إلى مسلسل مشاعر، الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا، وفي وقت الذروة.

وأجري سبر الأراء على 10 ولايات من الوطن، مجموع نسمتها 20 مليون، ومعدل العمر بداية من 12 سنة.

واستقطبت قناة “النهار تي في” مشاهديها ببرامج عالمية، شارك فيها عمالقة التمثيل الجزائري على غرار صالح أوقروت، نبيل عسلي وحسان كشاش وكوكبة من الممثلين الذين جمعوا العائلة الجزائرية وقدموا لها أجمل المشاهد والرسائل الهادفة.

الفكاهة مع دقيوس ومقيوس، الأكشن والمغامرة مع الرايس قورصو والدراما مع مشاعر الذي أبهر المشاهد الجزائري في المحتوى والأداء أو المستوى التقني العالمي.

دون أن ننسى بقية البرامج الأخرى للزملاء الصحفيين، الذين بذلوا أقصى جهودهم لتلبية رغبة المشاهدين خاصة برامج الكاميرة الخفية التي عودونا عليها وهي من اختصاص قناة “النهار تي في” منذ سنوات.

وأوفت قناة “النهار تي في” بوعدها لمشاهديها باقتناء برامج ترقى إلى مستوى ذوقهم الرفيع وحسهم الفني المتميز، فأوفت وكانت في الموعد وستواصل العمل والجهد لتكون عند حسن ورضى مشاهديها إلى غاية نهاية الشهر الفضيل.