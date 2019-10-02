أكثر من 80 ألف طلب على سكنات “LPA” بالعاصمة في غضون 24 ساعة

كشف والي العاصمة عبد الخالق صيودة، أن الموقع المخصص للتسجيل في صيغة الترقوي المدعم عرف إقبالا كبيرا للمواطنين.

وأضاف الوالي، أن عدد الطلبات الخاصة بالتسجيلات الأولية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم تجاوز 80 ألف طلب.

وأشار صيودة، إلى أن 80 ألف طلب سجل في اليوم الأول فقط من إنطلاق التسجيلات التي ستستمر إلى غاية 30 من نفس الشهر.

وكشف المسؤول الأول عن الولاية، أن حصة الولاية من سكنات LPA تقدر بـ 7 آلاف وحدة سكنية ستوزع على البلديات.

وأضاف أنه تم تسجيل حصص أخرى بمجرد توفر الأوعية العقارية المناسبة.