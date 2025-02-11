أكثر من 80 عارضا وطنيا وأجنبيا في افتتاح الطبعة الرابعة للصالون الدولي للأغذية والتغليف

وتستمر التظاهرة، المنظمة بقصر المعارض “صافكس” بالصنوبر البحري إلى غاية الجمعة المقبل, بمشاركة عارضين من عدة دول, منها تونس، إيطاليا، تركيا والصين، حيث يقدمون أحدث المنتجات والتقنيات المعتمدة في هذا المجال.

افتتحت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الدولي للأغذية والتغليف، بمشاركة أكثر من 80 عارضا محليا وأجنبيا، حيث يتم عرض أحدث الابتكارات في مجالات التعبئة والتغليف، الطباعة، المعدات وخطوط الإنتاج، إلى جانب تنوع المواد الأولية والمنتجات النهائية.

وشهد حفل الافتتاح حضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار تاقجوت، ومروان بلقاسمي، ممثلا عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. إلى جانب مهنيين، تجار وطلبة.

ويتوقع المنظمون استقطاب نحو 12 ألف زائر من المهنيين والمستثمرين، حيث يتيح المعرض فرصة الاطلاع على حلول التغليف المختلفة، خاصة تلك المعتمدة على الورق القابل للاسترجاع, بالإضافة إلى معدات تصنيع مواد التغليف. الملصقات الخاصة بالهوية البصرية للمنتجات. فضلا عن مجموعة متنوعة من الأوعية البلاستيكية والزجاجية الموجهة للصناعات الغذائية، مع عرض أحدث تقنيات الطباعة والإشهار.

وفي تصريح للصحافة، أكد تاقجوت أن هذه التظاهرة “تعزز المنافسة بين المتعاملين الجزائريين، وتفتح لهم المجال للتعرف على أحدث التكنولوجيات. العالمية في مجال التغليف”.

كما أشاد بالمشاركة الواسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واصفا ذلك بـ”المؤشر الإيجابي نحو مستقبل واعد لهذا القطاع”.