أكثر من 80 مليار دينار مخصصة لمنحة البطالة

وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن تخصيص اعتماد جديد بأكثر من 80 مليار دج للمساهمة في جهاز منحة البطالة.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 27 المرسوم الرئاسي رقم 22 -158. الذي وقعه رئيس الجمهورية في 12 أفريل الجاري. والمتضمن احداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ىتضمن المرسوم : “يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, باب رقمه 44-13 و عنوانه “مساهمة في جهاز منحة البطالة”. وبهذا تم تخصيص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره 228ر80 مليار دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ووفقا لذات المرسوم كلف وزير المالية و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتطبيق هذا المرسوم كل فيما يخصه.

وللإشارة فقد تم قبول إلى 21 أفريل 2022 أكثر من 900 ألف ملف للإستفادة من منحة البطالة الت أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وذلك بـ 13 ألف دينار تصب كل شهر للمستفيدين منها مع بطاقة “الشفاء” للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

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