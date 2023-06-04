أكثر من 800 ألف مترشح يجتازون غدا إمتحانات “البيام”

تنطلق غدا الإثنين، إمتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام” دورة جوان 2023، عبر كافة ولايات الوطن. مع توفير كافة الإجراءات المادية والبشرية.

وحسبما أعلن عنه المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مصظفى بن زمران سابقا، فيقدر عدد المرشحين لاجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة أكثر من 800 ألف تلميذ. من بينهم 788 ألف متمدرس. كما تمثل نسبة الإناث من تعداد المترشحين 52 بالمائة والتي تفوق نسبة الذكور المقدرة بـ بأكثر من 47 بالمائة.

وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قدر ترأس ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. خصصت لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب التقيد بها لضمان إنجاح إمتحانات دورة 2023. وحرص على متابعته الشخصية والمباشرة لسير إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2023. بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الإجراء إلى غاية الانتهاء منه.

كما شدّد بلعابد على وجوب التقيد بكل الترتيبات الخاصة بهذا الإمتحان، لاسيما الإنضباط والالتزام بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين. ومواقيت الدخول الخروج وعدم الإخلال بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن. مؤكدا على ضرورة توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الإستشفائية.

ومن جهة أخرى إطلع الوزير على جاهزية مديريات التربية واستعدادها لإنجاح هذا الموعد الهام ولاية بولاية. حرصا منه على أن يجتاز أبناؤنا المترشحون هذا الامتحان المدرسي الوطني في أحسن الظروف.

كما دعا الوزير إلى ضرورة الإلتزام باليقظة والحذر والمتابعة الآنية لجميع مراحل سير هذه العملية إلى غاية الإنتهاء منها. مشيرا إلى وجوب “التصدي لحالات الغش بصرامة القانون. والتي تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الإمتحانات.

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