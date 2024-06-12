أكثر من 800 منحة للدراسة في البرازيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تلقت دعوة لتقديم الطلبات من السفارة البرازيلية في الجزائر، للإستفادة من منح دراسية في البرازيل.

ويتعلق الأمر، حسب بيان للوزارة، ببرنامج التعاون الدولي للجامعات البرازيلية “GCUB-MOB”، والذي أعلن عن تقديم أكثر من 800 منحة لطلبة الماجستير والدكتوراه لعام 2025 للدول المؤهلة.

وأشار البيان إلى أن آخر أجل للتسجيل لأجل الإستفادة من هذه المنحة هو 17 جوان 2024.

ويتضمن هذا البرنامج أكثر من 800 منحة ماجستير ودكتوراه لعام 2025 للدول المؤهلة.