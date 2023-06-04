أكثر من 800 موقع معرض للفيضانات عبر الوطن

كشف مدير الإستغلال بالديوان الوطني للتطهير، صالح لحلاح، أن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من أخطار الفيضانات. سمحت بجرد أكثر من 800 موقع معرض للفيضانات على مستوى التراب الوطني.

وقال لحلال خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المناطق المصنفة حسب درجة خطورتها، تم إحصاؤها بفضل إستعمال التكنولوجيات الحديثة. بالتنسيق مع الوكالة الفضائية الجزائرية وكذلك العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الديوان الوطني للتطهير بالتنسيق مع العديد من القطاعات.

وأضاف المتحدث أن هذه النقاط السوداء وفي حالة حدوث إضطرابات جوية. يتم حراستها تحسبا لأي طارئ، خاصة في حالة صدور نشريات جوية خاصة. مشيرا إلى أن التغيرات المناخية والإحتباس الحراري لعب دورا كبيرا في حدوث الفيضانات الأخيرة التي ضربت العديد من المدن الجزائرية. مشددا على ضرورة إتخاذ إجراءات كفيلة لمواجهة هذه الأخطار بهدف التقليل من حدت خطورتها.

وفي هذا الصدد كشف لحلاح أن “الديوان الوطني للتطهير الذي ينتمي إلى قطاع الري يعتمد في مواجهته لهذه الأخطار على محورين. الأول يتمثل في الوقاية من خلال إتخاذ إجراءات إستباقية قبل حلول فصل الخريف. من خلال حملات تنظيف كل قنوات تصريف المياه والبالوعات وقنوات تصريف الأمطار بالتنسيق مع السلطات العمومية.

أما المحور الثاني يتمثل في نظام التدخل في حالة حدوث الفيضانات بالتنسيق مع مختلف المصالح. والذي يعتمد على تسخير الإمكانيات المحلية مع تعزيزها في حالة الحاجة من خلال القدرات والإمكانيات التي تملكها الولايات الأخرى.

من جانب آخر، كشف ذات المتحدث، أن شبكة الصرف الصحي حاليا وفي بعض المناطق، غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار المتساقطة. وذلك بسبب بعض التصرفات السلبية بالتخلص من النفايات والرمي العشوائي في الأودية وفي قنوات الصرف الصحي. التي تزيد من حدة الخطورة في حالة تساقط الأمطار.

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