أكثر من 81 ألف سكن قيد الانجاز

كشف وزير السكن، طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، أن 123130 وحدة سكنية في صيغة العمومي بالايجاري قيد الانجاز إلى 31 ديسمبر.

كما أوضح وزير السكن، أن هذا الرقم موزع على الآتي، 81238 وحدة سكنية قيد الانجاز. و13 ألف سكن متوقفة و28829 غير منطلقة.

في حين، قال وزير السكن، إن هذا البرنامج المعتبر يتطلب ديناميكية أكبر وتكفل أنجع للانتهاء منه في الآجال المحددة. وبالنوعية المطلوبة التي تم تحديدها بموجب التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الإطار.

كما جاءت سلسلة اللقاءات التقييمية المنعقدة خلال شهر رمضان لتصويب مسار عملية الانجاز. للحث على وجود 50 أداء مهام صاحب مشروع وفق منهجية مضبوطة.

و ترتكز المنهجية –يضيف الوزير- على التذكير بمهام مدراء السكن فيما يخص المسؤوليات التي تبقع على عاتقهم. والمتعلقة بوجوب العمل. والعمل بالتعليمة الوزارية المتعلقة بوجوب احترام آجال انطلاق في انجاز المشاريع حسب الرزنامة المحددة بـ10 أشهر للسكنات الجماعية. و7 أشهر للسكنات الفردية ونصف جماعية وذلك بتاريخ تبليغها إلى الولاة. وكذا احترام دفتر الشروط والمواصفات التقنية. وإعداد دفتر شروط يرعى فيه فتح المجال لكل الشركاء كل حسب قدرته المالية والتقنية. لتفادي حالات عدم الجدوى من جهة وضبط آجال الانجاز من جهة ثانية حسب حجم البرنامج. وتقليص مدة الانجاز وتكييفها حسب حجم البرنامج لاحترام التزامات المحددة بالنسبة لمناسبة عيد الاستقلال المصادف لـ5 جويلية وكذا اندلاع 1 نوفمبر.

وأشار وزير السكن، إلى أن هذه الاجتماعات أبرزت في كثير من الأحيان عدم التحكم من الجانب التعاقدي. من خلال التأخر في إبرام الصفقات والمحقات واستصدار أوامر بتوقيف الأشغال لا تستند على أي مبرر قانوني .