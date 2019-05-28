أكثر من 812 ألف تلميذ يجتازون إمتحانات “السانكيام” غدا الأربعاء

يجتاز أزيد من 812 ألف مترشح على المستوى الوطني، غدا الأربعاء، إمتحان نهاية الطور الإبتدائي للسنة الدراسية 2019/2018

وسيجتاز التلاميذ هذه الدورة في ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية، الرياضيات واللغة الفرنسية، حسبما أفاد به بيان لوزارة التربية

ويبلغ عدد المترشحين 812.655 مترشح، أي بزيادة قدرت بحوالي 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي أحصت 797.812 مترشحا لهذا الامتحان.

وحسب الجنس يبلغ عدد الذكور 417.679 تلميذ أي بنسبة 51.40 بالمائة، في حين يبلغ عدد الاناث 394.976 تلميذة يمثلن 48.60 بالمائة من مجموع الممتحنين.

و قد حرصت وزارة التربية الوطنية منذ ثلاث سنوات على جعل التلاميذ يمتحنون في مؤسساتهم

دون الإنتقال إلى مؤسسات أخرى لإجراء الامتحان و ذلك حرصا على راحتهم، يضيف ذات المصدر .

و في المقابل سيتم تحويل الأساتذة الذين يؤطرون العملية إلى مراكز إجراء غير المؤسسات التي يدرٍسون بها.

كما تم استبعاد تنظيم دورة إستدراكية لهذا الإمتحان حيث سيتم إحتساب معدلات الإمتحانات الفصلية بالنسبة للتلاميذ

الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5 من 10 و هو المطلوب لإجتياز هذا الإمتحان .

هذا وسيتم الإعلان عن نتائج إمتحان نهاية الطور الإبتدائي في حدود 16 جوان المقبل وفق ما أفاد به ذات المصدر .

في سياق متصل سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 62.714 شرطي عبر كافة التراب الوطني للسهر على تأمين 11937 مركز إجراء

امتحانات شهادات نهاية السنة الدراسية في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي-متوسط-بكالوريا” للسنة الجارية .

كما أعدت قيادة الدرك الوطني مخططا لتأمين مختلف مراحل إجراء امتحان نهاية الطور الإبتدائي والطورين المتوسط والثانوي عبر الولايات الـ48.