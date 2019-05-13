أكثر من 812 ألف تلميذ يجتاز «سانكيام أبيض» غدا

التلاميذ يجتازون الامتحان في نفس المؤسسات التربوية التي يدرسون بها

الآلات الحاسبة ممنوعة على التلاميذ والحراس ممنوعون من قراءة الأسئلة على التلاميذ

يجتاز، غدا الثلاثاء، 812 ألف و655 تلميذ الامتحان التجريبي لشهادة التعليم الابتدائي قبل 15 يوما من الامتحان الرسمي المقرر يوم 29 ماي الجاري.

حيث سيتم الامتحان التجريبي في نفس الظروف الخاصة بالامتحان الرسمي فيما يخص عدد الحراس.

إضافة إلى الإجراءات الرقابية مع الحرص على أن يمتحن التلاميذ في نفس المؤسسات التي يدرسون بها.

وسيقوم التلاميذ باجتياز الاختبارات قصد احتسابها مع المعدل العام عند الإعلان عن نتائج الامتحان الرسمي.

الذي يمتحن فيه التلاميذ في ثلاث مواد أساسية فقط هي اللغة العربية، اللغة الفرنسية والرياضيات.

كما وضعت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مجموعة من الشروط من أهمها عدم اصطحاب الآلات الحاسبة.

إضافة إلى منع الأساتذة الحراس من قراءة الأسئلة على التلاميذ.

كما سيتم تحويل الأساتذة الذين يؤطرون العملية إلى مراكز إجراء غير المؤسسات التي يدرسون بها. واستبعدت الوزارة تنظيم دورة استدراكية لهذا الامتحان.

حيث سيتم احتساب معدلات الامتحانات الفصلية بالنسبة للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5 من 10.

للإشارة، سيتم الإعلان عن نتائج امتحان نهاية الطور الابتدائي في 16 جوان المقبل، حسبما كان قد أكده وزير التربية الوطنية «عبد الحكيم بلعابد» في آخر ندوة صحافية له.

من جهة أخرى، جنّد الأمن الوطني أكثر من عون شرطة لتأمين امتحان نهاية الطور الابتدائي.

وبفضل هذا التعداد ستسهر وحدات الشرطة على تأمين 7371 مركز امتحان وعدد من مراكز التصحيح.

كما سيرتكز هذا المخطط الأمني أيضا على توفير الأمن من طرف وحدات الدرك الوطني لمراكز الامتحانات والأماكن المحاذية لها ومقرات مديريات التربية المتواجدة بإقليم الاختصاص.

وكذا مرافقة وحماية توزيع مواضيع الامتحانات من مديريات التربية إلى مراكز الامتحان وكذا عبر الرحلات الجوية المنتظمة إلى المراكز المتواجدة بالمناطق الصحراوية والجنوب الكبير.

فضلا عن «تأمين ونقل أوراق الأجوبة من مراكز الامتحانات إلى مديريات التربية ومن مديريات التربية باتجاه مراكز التصحيح.