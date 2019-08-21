أكثر من 82 بالمائة من المواطنين راضون على الخدمات الشرطية

أظهر إستطلاع آراء أجري على مستوى مقرات الشرطة عبر التراب الوطني، مدى رضا الجزائريين بالخدمات الشرطية المقدمة داخل مراكز الشرطة.

وأُجري الإستطلاع خلال الثلاثي الثاني لسنة 2019، بموجب إجراءات المديرية العامة للأمن الوطني لتقييم الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين.

وأظهرت نتائج الإستطلاع أن أكثر من 82 بالمائة من المواطنين راضون على نوعية الخدمات المقدمة عبر مراكز الشرطة في التراب الوطني.

وقد شمل الإستطلاع نوعية الإستقبال ومدة الإنتظار داخل مقرات الشرطة وكذا حسن المعاملة والتوجيه والإصغاء.

واعتمدت الدراسة على تحليل نتائج إستبيانات المواطنين الوافدين لمقرات الشرطة.

وأظهرت النتائج أن 78,80 بالمائة من المواطنين عبروا عن رضاهم على نوعية الاستقبال.

أما بخصوص مدة الانتظار داخل مقرات الشرطة، فقد رأى 92,88 بالمائة من المواطنين أنها معقولة.

وقال 76,95 بالمائة من المواطنين أن حسن المعاملة والتوجيه وجودة الإصغاء كانت لائقة ولبقة.