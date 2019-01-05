أكثر من 83 ألف جزائري طلبوا التأشيرة لأداء العمرة 

احتلت المرتبة السادسة متفوقة على مصر وتركيا

السعودية استصدرت أكثر من مليونين ونصف المليون تأشيرة خلال هذا الموسم

أعلنت المملكة العربية السعودية عن استقبالها 83 ألفا و299 معتمر جزائري، زاروا البقاع المقدسة لأداء العمرة، متفوقة في ذلك على البلدان الإسلامية والعربية التي تتجاوزنا في عدد السكان بنسبة كبيرة، على غرار مصر وتركيا.

وحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي نشرته سلطات المملكة العربية السعودية، فإنه تم استصدار مليونين و555 ألف و201 تأشيرة عمرة عبر قنصلياتها المتواجدة في البلدان العربية والإسلامية، حيث احتلت باكستان المرتبة الأولى بـ600 ألف و15 معتمرا تليها أندونيسيا بـ394 ألف و27 معتمرا، لتأتي الهند في المرتبة الثالثة بـ281 ألف و589 تأشيرة، ثم ماليزيا بـ130 ألف و793 معتمر.

كما يكشف ذات المؤشر عن استقبال المملكة العربية السعودية لأكثر من 113 ألف و247 معتمر يمنيّ، وذلك بالرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها سلطات المملكة العربية السعودية للشعب اليمنيّ.

وجاءت الجزائر في المرتبة السادسة من حيث البلدان الأكثر طلبا لتأشيرة العمرة منذ بداية الموسم، للتفوق بذلك على مصر التي لم يتعد عدد معتمريها الذين زاروا البقاع المقدسة 63 ألفا و217 معتمر وتركيا 60 ألفا و86 معتمرا، كما جاء في المرتبة التاسعة الإمارات العربية المتحدة بـ56 ألفا و412 معتمر وبنغلاديش 52 ألفا و848 معتمر.

للإشارة، فإن الديوان الوطني للحج والعمرة، أعلن عن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار التي تحوز على ترخيص لتنظيم العمرة لهذا الموسم، والتي وصل عددها إلى 254 وكالة، وهذا في الوقت الذي تلقى الديوان الوطني للحج والعمرة ملف 295 وكالة سياحية أبدت رغبتها للمشاركة في تنظيم موسم العمرة الجاري، وسجلت إلكترونيا.

وتقرر هذا الموسم تقليص آجال معالجة الملفات، أين تستغرق إجراءات دراسة ملفات والوكالات ومنح الترخيص في مدة 12 ساعة فقط، وذلك لكون التسجيل الإلكتروني لا يأخذ وقتا كبيرا.

ومن جهة أخرى، فإن السفارة السعودية بالجزائر اعتمدت 7 مراكز لأخذ بصمات المعتمرين وطالبي تأشيرة المملكة، مع إمكانية الاقتراب من المركز لأخذ البصمة الوراثية قبل 6 أشهر من زيارة البقاع المقدسة.