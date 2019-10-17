أكثر من 84 ألف مترشح مقبول للمشاركة في مسابقة الدكتوراه

أعلنت، أمس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معالجة طلبات المترشحين بالدكتوراه قد انتهت.

حيث يتمكن بداية من اليوم، المترشحون المقبولون التعرف على أسمائهم عبر موقع «بروغرس».

وهذا قصد الاستعداد لاجتياز المسابقة في الفترة الممتدة من 19 أكتوبر إلى 9 نوفمبر القادم.

وحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن عدد المترشحين الذين تم قبولهم.

وصل إلى 84 ألف و593 مترشح من بين 130 ألف و224 طالب مترشح للمشاركة في مسابقة الدكتوراه.

وبالتفصيل، فقد تم قبول ما نسبته 41 ٪ من المترشحين من فئة A و44.7 ٪ من فئة B و10 ٪

ومن فئة C و2.6 ٪ من فئة D.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه النتائج تمت معالجتها عن طريق الأرضية الرقيمة.

وضمت كل المترشحين للمسابقة، حيث أن استعمال الأرضية الرقمية الوطنية «بروغرس».

لاستقبال طلبات الترشح للمسابقة قد ضمن العديد من الإيجابيات للطلبة المترشحين لمسابقة الالتحاق بالدكتوراه.

وذلك من خلال تحقيق مقروئية ووضوح أكبر لعروض التكوين في الدكتوراه وتبسيط إجراءات إيداع ملفات الترشح 4 اختيارات ممكنة.

لكل مترشح، والمساواة بين المترشحين في معالجة ملفات الترشح.

كما تم تجنيد وتسخير أكثر من 6 آلاف و400 أستاذ باحث من مصف الأستاذية.

باعتبارهم أعضاء لجان التكوين في الدكتوراه لدراسة ملفات طلبات الترشح تابعين لمختلف المؤسسات الجامعية.

وأضافت الوزارة أن المترشحين تم ترتيبهم حسب فئة الماستر التي ينتمون إليها.

والموزعة على 5 فئات، الفئة الأولى تم فيها اختيار 10 من المائة، الفئة الثانية تم فيها اختيار 25 من المائة.

والفئة الثالثة تم فيها اختيار 25 من المائة، أما الفئة الرابعة.

فقد تم فيها اختيار 30 من المائة والفئة الأخيرة 25 من المائة.

للتذكير، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد منحت رخصة لـ 40 جامعة موزعة عبر التراب الوطني.

إضافة إلى 8 مدارس عليا و3 مراكز تكوين للتكوين في الدكتوراه .

والتأهيل الجامعي بداية من هذه السنة، وهذا لمدة 4 سنوات.

وقد كلفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديرية التكوين والتعليم العاليين على مستوى الوزارة.

بالإضافة إلى رؤساء الجامعات المعنية بالتطبيق الفوري لهذا القرار.

حيث سيتم منحهم فرصة تنظيم مسابقة الدكتوراه للموسم الجامعي 2019 -2020 الذي سيكون بداية من 19 أكتوبر الجاري