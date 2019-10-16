أكثر من 84 ألف مترشح يجتازون مسابقة الدكتوراه هذه السنة

أبانت معالجة الترشيحات من طرف فرق التكوين بالمؤسسات الجامعية، عن قبول 84593 مترشح، من بين 130224 طالب ترشح في مسابقة الدكتوراه لهذه السنة.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، سيجتاز المترشحون المقبولون، مسابقة الدكتوراه، في الفترة الممتدة من 19 أكتوبر إلى غاية 9 نوفمبر 2019.

وتم نشر أسماء المقبولين لإجتياز مسابقة الدكتوراه، عبر البوابة الإلكترونية “PROGRES”، والتي ضمنت العديد من الإيجابيات للطلبة المترشحين للإلتحاق بالدكتوراه.

كما تم تجنيد وتسخير أكثر من 6400 أستاذ باحث، من مصف الأساتذة، بإعتبارهم أعضاء لجان التكوين في الدكتوراه، لدراسة ملفات طلبات الترشح، تابعين لمختلف المؤسسات الجامعية.

للإشارة، تم ترتيب المترشحين، حسب فئة الماستر الذين ينتمون إليها، والموزعة على 5 فئات هي: “A -B -C -D- E”

وتم قبول نسبة 41 بالمئة من فئة “A” و44.07 بالمئة من “B” و10 بالمئة من “C”، و2.6 بالمئة من “D”، و0.7 بالمئة من “E”.