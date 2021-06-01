أكثر من 853 ألف تلميذ على موعد اليوم مع امتحان “السانكيام”

بعدما تمّ التخلي عنه السنة الماضية بسبب “كورونا”

– التلاميذ يمتحنون في اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية والفرنسية في الفترة المسائية

– عملية التصحيح تنطلق يوم 7 جوان والإعلان عن النتائج يوم 18 جوان

يجتاز، اليوم، أكثر من 853 ألف تلميذ امتحان شهادة “السانكيام” للسنة الدراسية 2020 – 2021، بعدما تم إلغاؤه السنة الماضية بسبب “كورونا”، ليأتي الامتحان هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب الفيروس من جهة وتقليص السنة الدراسية من جهة أخرى، حيث أن التلاميذ درسوا فصلين فقط.

ويبلغ عدد المترشحين، حسب بطاقة فنية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ٨٥٣ ألف و ٣٩١ مترشح، من بينهم ٤٣٦ ألف و ٤٦٩ ذكور و ٤١٦ ألف و ٩٢٢ إناث، موزعين على 14472 مركز إجراء على المستوى الوطني‪.

ووفق جدول سير الامتحان، يمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية، في حين، تخصص الفترة المسائية لاجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية‪.

وحسب نفس المصدر، سيتم إغفال أوراق إجابات الممتحنين على مستوى 13 مركزا للتجميع والإغفال، على أن توزع الأوراق بعد ذلك على 62 مركزا للتصحيح، وهي العملية التي سيشرع فيها ابتداءً من 7 جوان إلى غاية 17 من نفس الشهر، في حين، خصص مركز واحد للتجميع لإعلان النتائج التي ستكون يوم 18 جوان كأقصى تقدير.

ولتأمين ظروف إجراء الامتحان، اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير على مستوى كافة التراب الوطني، تحسبا لهذا الموعد، تهدف من خلاله إلى ضمان الأمن في محيط جميع المؤسسات التعليمية الواقعة في إقليم الاختصاص، من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة مع إقحام التشكيلات الجوية بغية تسهيل حركة المرور، خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات‪.

كما ستقوم فرق حماية الأحداث بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم في محيط ومداخل مراكز إجراء الامتحانات بغية تحسيسهم، خاصة وأن الامتحانات ستجرى في ظرف صحي استثنائي راجع لانتشار فيروس “كورونا”، مما يتطلب مواصلة العمل بـ”البروتوكول” الصحي المعتمد من طرف السلطات العمومية‪.

من جانبها، أعدّت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا وقائيا عمليا خاصا بامتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية، يتمثل في إجراء عدة زيارات أمنية وقائية لكل مؤسسة تعليمية معنية باحتضان امتحانات نهاية السنة، للوقوف عند مدى تطبيق مقاييس مطابقة السلامة، وكذا مدى احترام تدابير الوقاية الخاصة بجائحة “كورونا”، حفاظا على سلامة الممتحنين والمؤطرين على حد سواء‪.

وفي إطار عملية التعقيم، قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة عمليات عبر ١٣٣٤١ مركز خاص بامتحان نهاية الطور الابتدائي، كما تم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من حوالي 20.000 عون تدخل بمختلف الرتب، لتغطية هذا الامتحان الوطني‪.

تسخير أزيد من 62 ألف شرطي لتأمين امتحانات “السانكيام”

سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني، أزيد من 62 ألف شرطي عبر التراب الوطني لتأمين مجريات امتحانات شهادة التعليم الابتدائي المقررة، اليوم، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته بأن المديرية العامة للأمن الوطني، سطّرت مخططا أمنيا وقائيا لمرافقة مجريات امتحانات شهادة التعليم الابتدائي للموسم الدراسي 2020 / 2021، المقررة، اليوم، بتسخير ٦٢٤٠٠ شرطي عبر كامل التراب الوطني.

ويشمل هذا المخطط “تأمين مختلف المراكز المعنية بالامتحانات والأماكن المحيطة بها، إضافة إلى ضمان المرافقة الأمنية لعملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات بالتنسيق مع مصالح التربية الوطنية”.

وأضاف البيان بأنه “تم وضع كافة الآليات الوقائية لتسهيل حركة المرور بالقرب من مراكز الامتحانات التي تشهد توافد التلاميذ وأولياءهم، وذلك من خلال تكثيف الدوريات ووضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة”.