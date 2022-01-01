أكثر من 9 ملايين تلميذ يعودون إلى مقاعد الدراسة

انطلاق الفصل الثاني وسط ارتفاع مخيف في حالات الإصابة بـ “كورونا”

انطلاق الحملة الثالثة للتلقيح بداية من اليوم وعلى مدار الأسبوع

التلاميذ يدرسون شهرين قبل انطلاق اختبارات الفصل الثاني

يعود، اليوم، أكثر من 9 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي، متوسط وثانوي”، مع مواصلة التعليم بالأفواج بسبب وباء “كورونا”.

ويدخل، اليوم، التلاميذ الأقسام وسط ارتفاع مخيف في حالات الإصابة بـ “كورونا”، وكذا المتحوّر الجديد “أوميكرون“، الذي وصلت حالات الإصابة به إلى 16 حالة.

ودعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، جمعيات أولياء التلاميذ، إلى “المشاركة الفعّالة” في الحملة الثالثة لتلقيح مستخدمي القطاع التي ستنطلق مباشرة مع عودة التلاميذ من العطلة الشتوية.

وذكّر الوزير، ممثلي أولياء التلاميذ، “بوجوب الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية والالتزام بها داخل المؤسسات التعليمية، خاصة مع الفصل الثاني، تفاديا لمخاطر هذا الوباء”.

كما طلب منهم المشاركة الفعّالة في التحسيس لإنجاح الحملة الثالثة للتلقيح التي تنظمها وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جهة أخرى، أشاد بلعابد بالدور الذي يؤديه الأساتذة في ظل هذه الجائحة، داعيا إياهم إلى الإقبال على التلقيح للحفاظ على أرواح الجميع واستمرار الدراسة.

من جهة أخرى، سيدرس التلاميذ شهرين قبل انطلاق اختبارات الفصل الثاني في الفترة الممتدة من 1 إلى 10 مارس 2022 بالنسبة للتعليم الابتدائي، بينما حددت الفترة من 27 فيفري إلى 3 مارس 2022 للطورين المتوسط والثانوي.

وفي ذات السياق، ستنطلق اختبارات الفصل الثالث بالنسبة للسنوات الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة ابتدائي بداية من 22 ماي 2022، فيما ستبدأ اختبارات السنة الخامسة في 15 ماي 2022.

أما بالنسبة للتعليم المتوسط، فستجرى اختبارات الفصل الثالث بداية من 22 ماي 2022 للسنوات الأولى، الثانية والثالثة، وبداية من 17 ماي 2022 بالنسبة للسنة الرابعة.