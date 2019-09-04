أكثر من 9 ملايين تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة

يلتحق، اليوم الأربعاء، أكثر من 9 ملايين و100 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة.

وأكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في وقت سابق، أن كل التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي قد تم استكمالها.

وحسب الأرقام التي قدمها الوزير،فقد بلغ عدد التلاميذ 9 ملايين و110 ألف،من بينهم 155 ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة لأول مرة.

كما كشف أنه سيتم تسليم 656 مؤسسة تربوية، منها 426 مدرسة ابتدائية و137 متوسطة و93 ثانوية.

وتضاف إليها 161 مؤسسة أخرى مع نهاية السنة الجارية. ولضمان التأطير البيداغوجي، سيتم تدعيم المؤسسات الجديدة بـ8041 موظف.