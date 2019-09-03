أكثر من 9 ملايين تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة غدا

سيلتحق، غدا الأربعاء، أكثر من 9 ملايين و100 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة، حيث أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد

أن كل التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي قد تم استكمالها.

معترفا بوجود بعض النقائص التي سيتم تداركها بصفة استعجالية،خاصة ما تعلق بالمؤسسات التربوية التي تضررت بفعل الأمطار الأخيرة.

وأصرّ وزير التربية في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الذي جمعه بمديري التربية الـ 50 الموزعين عبر التراب الوطني.

على ضرورة احترام كل التعليمات التوجيهية قصد إنجاح الدخول المدرسي.

كما طالبهم بالحرص على العمل من أجل إنجاح الموسم الدراسي.

وحسب الأرقام التي قدمها الوزير،فقد بلغ عدد التلاميذ 9 ملايين و110 ألف،من بينهم 155 ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة لأول مرة.

كما كشف أنه سيتم تسليم 656 مؤسسة تربوية، منها 426 مدرسة ابتدائية و137 متوسطة و93 ثانوية.

على أن تضاف إليها 161 مؤسسة أخرى مع نهاية السنة الجارية. ولضمان التأطير البيداغوجي، سيتم تدعيم المؤسسات الجديدة بـ8041 موظف.

من ضمنهم 1061 منصب بيداغوجي،يضاف إلى أزيد من 749 ألف موظف على مستوى المؤسسات البالغ عددها أزيد من 27 ألفا.

وفي مجال الإطعام المدرسي، سيتم فتح 94 ٪ من المطاعم المدرسية، مع تعزيز النقل المدرسي وتحسين ظروف التكفل بالتلاميذ.

من خلال اقتناء 1000 حافلة نقل جديدة، حيث كانت الحكومة قد أقرّت برنامجا لاقتناء 3500 حافلة.

وتفعيل اللجان الاستشارية للنقل المدرسي على مستوى الولايات وكذا اللجان البلدية للصحة والنظافة والمحيط.

بالإضافة إلى تعزيز الأقسام المدمجة الموجهة للمتمدرسين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 186 قسم جديد.

ليصبح عددها الإجمالي 851 قسم، وكذا عصرنة ورقمنة تسيير المدارس الابتدائية ومنحة التمدرس.

كما كشف الوزير أنه سيتم تسليم التجهيزات والمعدات التقنية لتنفيذ عملية ربط المؤسسات التربوية بالأنترنت.

عبر القمر الصناعي الجزائري «ألكوم سات-1» في غضون الموسم الدراسي الحالي.

وفق الاتفاقية المبرمة مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة