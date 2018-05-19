أكثر من600 مليار دينار للتنمية بالعاصمة خلال7 سنوات

خصصت ولاية الجزائرما قيمته 607 مليار دينار في الفترة ما بين 2010 و2017 خصت الدفع بعجلة التنمية بالعاصمة لمختلف القطاعات.

وحسب بيان لمصالح الولاية فإن دور الميزانية هو دفع عجلات التنمية المحلية قد تم توزيعه.

واشار بيان التقرير أن المستفدين من هذا الغلاف المالي هي المؤسسات العمومية الولائية التي إستفادت من أكثر 97 مليار.

في حين تم صرف أزيد من 40 الف مليار دينار جزائري على التهئية الحضرية وعصرنه العاصمة.

وفي الشق المتعلق بالبلديات فقذد بلغت قيمة إعانات التجهيز أكثر من 22.734 مليار دينار جزائري في دعم مجال الأشغال العمومية.

وهذا باكثر من 18.841 مليار دينار جزائري من قيمة المبالغ المالية المخصصة.

وقد خصصت مصالح ولاية الجزائر إعانة لقطاع ىالشباب والرياضة فاقت 18 مليار دينار جزائري وإستفاد قطاع الري ب أكثر من 10 مليار دينار.

اما قطاع النقل فتم تخصيص غلاف مالي قدره 6.8 مليار دينار جزائري ،والطاقة بــ 1.306 مليار، اما باقي القطاعات بأكثر من 12.149 مليار.