أكثر 10 دول إفريقية انتاجا للنفط.. هذا ترتيب الجزائر خلال 2021

كشف موقع، “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، عن الدول الإفريقية الأكثر انتاجا للنفط الخام خلال سنة 2021. كما أشار الموقع إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة الرابعة من حيث انتاج النفط بمعدل 959 ألف برميل يوميا.

في حين قال الموقع إن لسنوات عديدة كان النفط الخام محركا رئيسيا لإيرادات معظم البلدان الإفريقية، ورواسب النفط الخام وفيرة.

كما أكد تقرير صادر عن “ستاتيستا” إن احتياطيات النفط الخام المؤكدة في القارة بلغت 125.3 مليار برميل في عام 2021 وحده. وأن البلدان التالية لديها أكبر احتياطيات وهي ليبيا ونيجيريا والجزائر وأنجولا والسودان ومصر والكونغو برازافيل وأوغندا والجابون وتشاد.

في حين جاءت، نيجيريا في المرتبة الأولى بمتوسط 1.27 مليون برميل يوميا. تليها ليبيا بـ1.21 مليون برميل من النفط الخام يوميا.كما تمركزت أنغولا بالمرتبة الثالثة بانتاج 1.11 مليون برميل من النفط الخام يوميا، ومصر في المرتبة الخامسة بـ559 ألف برميل يوميا.

أما جمهورية الكونغو جاءت في المرتبة السادسة بـ253 ألف برميل، تليها الغابون بـ188 ألفا في اليوم. كما جاءت غانا في المرتبة الثامنة بـ176 ألف برميل، ثم غينيا بـ71 ألف برميل، وفي المرتبة العاشرة جاءت تشاد بـ70 ألف برميل.

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وأعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مستوى الإنتاج الجزائري للنفط سيرتفع بـ10 آلاف برميل/ يوميا في فيفري المقبل. ليصل إلى 982 ألف برميل/ يوميا، عقب قرارات الإجتماع الوزاري الـ 24 لأوبك+.

وأوضح عرقاب للصحافة عقب الإجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد قائلا: “لقد حرصنا على الإنتباه الشديد للتطورات الأخيرة التي يمكن أن تؤثر على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية. لا سيما موجة الإصابة بمتحور “أوميكرون” الذي يؤثر على العديد من الدول الصناعية”.