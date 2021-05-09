أكثر 2.2 مليار دينار قيمة التعاملات الإلكترونية مابين من جانفي إلى مارس 2021

سلجت قيمة قيمة التعاملات الإلكترونية بأكثر من 2.2 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2021.

بالمقابل سجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية 634 مليون دينار حسب حصيلة مجمع المصالح الاقتصادية للنقد.

وبهذا حققت التعاملات الإلكترونية قفزة معتبرة بلغت 247.8 بالمئة في ظل انتشار وباء كوفيد-19.

ووصل العدد الإجمالي للصفقات التي أجراها حاملو البطاقات البنكية المشتركة وبطاقة بريد الجزائر (الذهبية) إلى 1.782.213 صفقة خلال الفصل الأول.

في حين كانت تقدر بـ 404.449 عملية خلال نفس الفترة من سنة 2020، أي ما يعادل زيادة بأكثر من 340.65 بالمئة.

كما تربع قطاع الاتصالات على أكبر عدد من الصفقات بإجمالي 1.619.622 عملية خلال جانفي وفيفري ومارس 2021.

بينما سجل قطاع الخدمات (حجوزات الفنادق والتكوين…الخ) ما لا يقل عن 97.677 صفقة.

وجاءت في المرتبة الثالثة النشاطات المرتبطة بالخدمات الإدارية في ترتيب القطاعات التي شهدت عمليات دفع الكترونية بمجموع 28.921 صفقة.

وإحتلت المرتبة الرابعة عمليات دفع فواتير الغاز والكهرباء والماء بمجموع 25.570 عملية الكترونية.

ووفق ذات المجمع سجل ارتفاع استعمال الدفع الالكتروني في صفقات شراء السلع عبر الانترنت بمجموع 573 صفقة خلال الفصل الأول2021.

وللإشارة فإن قطاع التأمينات الوحيد الذي عرف تراجعا في عدد عمليات الدفع الالكتروني خلال هذه الفترة المرجعية بإجمالي 971 صفقة.

مقابل 3229 صفقة خلال الفصل الأول لسنة 2020.

كما إرتفعت الصفقات عبر الانترنت بخمسة أضعاف خلال سنة 2020 حيث بلغت 4.593.960 صفقة بقيمة اجمالية قدرت بـ 5.423 مليار دج.

وهذا مقابل 873.679 صفقة و576.1 مليار دج في 2019.